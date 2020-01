Comment fabrique-t-on le Whisky ?

En réalité, le Whisky a puisé ses sources dans les rivières qui traversent l'île d'Arran, en Écosse. Pour l'exploiter, une distillerie a ouvert ses portes en 1995 au nord, à Lochranza. C'est dans cet atelier que l'orge est mélangée avec l'eau dans le mash tun avant la fermentation. Au bout de 40 heures, son sucre s'est transformé en alcool, et dans les alambics en cuivre, la vapeur se transforme en eau de vie. Le degré d'alcool augmente, mais il faut attendre trois ans pour obtenir un Whisky. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/01/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.