Comment faire face au manque d'eau

Pour les passants, l'image est inquiétante, voire insoutenable. En hiver, le Dropt, comme les autres cours d'eau, est normalement à son plus haut niveau. "C'est très inquiétant parce que cet été, si on a la canicule comme l'année dernière, on va manquer d'eau", exprime un habitant. À quelques kilomètres de là, le lac de l'Escourou n'échappe pas à cette sécheresse hivernale. Son volume d'eau est deux fois moins important que les années précédentes. Autre conséquence de ce manque de pluie, l'herbe ne pousse plus dans les champs de Laurent Combaud, éleveur de bovins depuis 30 ans. Au lieu de brouter de l'herbe, ses vaches restent à l'étable et consomment les réserves de fourrage. Pour éviter d'acheter de la nourriture pour ses bêtes, il a décidé de réduire son cheptel. L'an dernier, il avait encore 90 vaches. "On diminuera encore un petit peu cette année pour arriver à 75 vaches adultes", rapporte-t-il. Tout n'est pas encore perdu cette année selon Laurent, mais il faudrait qu'il pleuve en abondance tout au long du mois de mars. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier