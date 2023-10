Comment faire fuir les étourneaux ?

Ils arrivent par centaines à la tombée de la nuit, des nuées d'étourneaux qui, pendant leur migration, ont élu domicile dans la ville de Narbonne (Aude). Un calvaire pour les riverains : "c'est lassant, c'est fatiguant, on a tout le temps les voitures toutes pourries et ça pue" ; "on évite de passer sous les arbres parce que vraiment, c'est un carnage, et même l'odeur c'est horrible". Alors, pour s'en débarrasser, depuis plusieurs jours, ces fauconniers mènent une campagne de grande ampleur. "On va essayer de les empêcher de se poser au maximum pour faire en sorte qu'ils continuent leur route plutôt que de vouloir absolument passer la nuit là", explique l'un d'eux. Chaque année, la ville dépense 20 000 euros pour se débarrasser de ce fléau. Les étourneaux devraient repartir à la fin du mois de novembre. Mais avec des hivers de plus en plus chauds, certains pourraient bien arrêter leur migration pour rester à Narbonne toute l'année. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia