Comment faire garder son animal de compagnie pendant les vacances ?

Dans le Finistère, Amélie Nicoud garde les animaux à domicile pendant que leurs propriétaires partent en vacances. La jeune femme s'adapte à leur rythme et passe une à trois fois par jour. Son carnet de réservation se remplit à l'approche de l'été. Comptez entre 12 et 15 euros la journée pour en profiter. Certains propriétaires, quant à eux, choisissent la pension pour 10 à 17 euros la nuit, câlins et promenade inclus. D'autres préfèrent la gamelle automatique pour environ 70 euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/07/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.