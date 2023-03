Comment faire pour récupérer ses anciens dossiers quand on change d'opérateur de téléphonie ? Le 13H à vos côtés

Perdre tous ses mails quand on change de fournisseur d'accès à Internet peut engendrer de gros problèmes. Sachez que quand vous souscrivez à un abonnement, une adresse mail est créée avec comme nom de domaine le nom de votre fournisseur d'accès. Quand on change de fournisseur, on perd sa boîte aux lettres. Néanmoins, il y a des règles. Dès lors que la résiliation de votre contrat est effective, vous avez encore six mois pour sauvegarder vos mails. Vous pouvez transférer vos données et votre fournisseur doit vous garantir ce service gratuitement. Cela vous laisse le temps de vous organiser. Pour ce faire, vous allez recevoir un code par courriel dans votre boîte postale. Celui-ci vous permettra d'utiliser votre e-mail pendant six mois. Est-ce qu'on peut garder sa boîte mail quand on change de fournisseur d'accès Internet ? Cela va dépendre des fournisseurs. Certains le permettent au-delà de six mois, d'autre non. Petit conseil : renseignez-vous sur le devenir de votre boîte avant de changer de fournisseur d'accès. T. Coiffier