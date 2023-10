Comment faire revenir les insectes dans nos jardins ?

La disparition des insectes est un sujet qui interroge particulièrement les spécialistes comme Cédric Marteau, ornithologue. Au cœur du marais de Rochefort (Charente-Maritime), la zone est très riche, mais aussi fragilisée par l'agriculture intensive. Cela empoisonne les insectes et en cascade, menace les populations d'oiseaux. Face à un tel constat, certains ont décidé d'agir, à l'image d'Hugues Mouret. Dans la région lyonnaise, cet amoureux de la nature est absolument incollable sur les insectes de son jardin. Une abeille raffole de ses fleurs, et elle n'est pas la seule. C'est un petit paradis pour la faune et la flore locale. Quand il achète sa maison, il y a une dizaine d'années, le jardin se résumait à de l'herbe. Il décide alors de laisser la nature reprendre sa place. Avec son association, Hugues forme les agriculteurs à réensauvager leurs terres en replantant des haies. Des terres en bonne santé sont indispensables pour produire des aliments et pour la survie de la biodiversité, dont l'homme fait partie. TF1 | Reportage A. Barth, J.P. Héquette