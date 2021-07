Comment faire un bon barbecue ?

D'abord, on peut se demander si la fréquence est réglementée. Est-ce que je peux allumer mon barbecue tous les jours, tous les midis, tous les soirs ? La réponse est oui, vous pouvez allumer votre barbecue quand vous voulez, mais il faut que cela se fasse en bonne intelligence. Si vos voisins se plaignent des odeurs, il va falloir les respecter. Notez que l'usage intensif du barbecue par votre voisin peut être considéré comme un trouble anormal du voisinage. En cas de gêne, commencez par une démarche à l'amiable. Il faut en discuter et tenter de trouver un compromis. Sinon, vous pouvez vous tourner vers le tribunal et il faudra prouver les dommages causés, comme le noircissement du mur ou la projection de cendres par exemple. Par ailleurs, le barbecue peut être allumé n'importe où, dans le jardin, sur la terrasse ou le balcon. Cependant, il faut faire attention au règlement de copropriété ou de location. Si vous êtes au camping ou que vous louez une maison, sachez que des règles peuvent être éditées au cas par cas sur votre lieu de vacances. Attention également aux arrêtés municipaux ou préfectoraux qui peuvent limiter l'usage des barbecues.