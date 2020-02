Comment fête-t-on la Saint-Valentin à Saint-Amour ?

Saint-Amour-Bellevue (Saône-et-Loire) est sans aucun doute le village le plus romantique du pays. On y voit des cœurs partout et bien évidemment des amoureux. Ici, la Saint-Valentin, c'est tous les jours. Mais chacun des 550 habitants fête la journée des amoureux comme il se doit. D'ailleurs, les restaurants affichent complet pour la soirée. Depuis 2005, le village accueille aussi chaque année une dizaine de couples venus de tout l'Hexagone pour confirmer leur mariage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.