Comment fonctionne le marché de Rungis pendant la crise ?

Avec la fermeture des restaurants ainsi que de nombreux marchés, l'activité a fortement chuté à Rungis. Face à la crise sanitaire, le marché s'adapte. Dans les halls, les vendeurs respectent les restrictions sanitaires et les clients restent à bonne distance. Sur les pavillons des fruits et légumes, tout fonctionne quasi normalement. Pour permettre aux petits producteurs d'écouler leurs marchandises et limiter ainsi les pertes, Rungis a mis en place un site de vente en ligne pour les Franciliens. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.