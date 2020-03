Comment font les personnes âgées pour garder le contact ?

Les réseaux sociaux sont des outils efficaces pour rompre l'isolement. Depuis le début du confinement, beaucoup de personnes âgées s'y mettent afin de prendre des nouvelles de leurs proches. Se voir, même par écran interposé, est une manière de participer à la vie de famille. Outre les réseaux sociaux, un outil développé par une start-up bordelaise permet également d'envoyer des photos et des vidéos qu'on peut régarder via la télévision. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.