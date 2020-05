Comment interpréter la carte du déconfinement ?

La première carte établie jeudi sera actualisée chaque soir en fonction de la circulation du virus et les capacités hospitalières dans les services de réanimation de chaque département. Ceux en vert auront la rentrée des élèves le 18 mai, tandis que les rouges garderont leurs parcs, jardins et écoles fermés. Bien qu'un déplacement aux alentours de 100 km du domicile sera possible, le ministre de la Santé appelle à la responsabilité de chacun pour éviter la propagation du virus.