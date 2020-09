Comment la calculatrice a-t-elle changé au fil du temps ?

La calculatrice est apparue en classe au début des années 70. En dix ans, elle s'est miniaturisée pour être plus pratique. Mais peu de temps après, plusieurs critiques à son égard ont créé une polémique. Puis, les calculatrices programmables, avec une grande capacité de mémoire, ont été autorisées en examen. Et depuis les années 90, les lycéens utilisent des calculatrices graphiques. Pour éviter la triche, le mode examen est désormais obligatoire au bac.