Comment la distribution de masques va-t-elle se passer à Nice ?

La ville de Nice a fait l'acquisition de 900 000 masques, un matériel de protection contre le Covid-19 très attendu par la population. Dès ce lundi, 10 000 d'entre eux ont été distribués, porte à porte, par des volontaires aux personnes les plus vulnérables. Pour les foyers, 51 sites mettront à leur disposition deux masques réutilisables et lavables. Comment la ville a-t-elle fait pour se réapprovisionner ? Quid de la stratégie à adopter pour la rentrée scolaire ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.