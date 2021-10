Comment la Normandie tente d'attirer les travailleurs

Séverine et sa famille viennent de la région parisienne. Il y a trois mois, ils ont déménagé à Caen avec de nouvelles priorités en tête. Pour s'installer, une fois le travail de son mari décroché, le couple a pu bénéficier d'un accompagnement du département du Calvados dans les démarches du quotidien. "Quand vous ne savez pas, vous avez toujours un peu peur de vous faire avoir", témoigne Séverine. Comme cette famille, de plus en plus de citadins souhaitent gagner le bord de mer depuis la crise sanitaire. Le Calvados tente donc de les attirer en venant directement à leur contact, grâce à un salon par exemple, organisé la semaine dernière au premier arrondissement de Paris. Après dix ans passés dans la capitale, Audrey veut changer d'horizon en restant si possible dans la communication digitale. Ce jour-là, une trentaine d'entreprises qui ont fait le déplacement sont à sa disposition. Elles ont le même message: "La Normandie recrute!". A Caen, avec la reprise économique, de nombreuses sociétés embauchent plus que prévu. Leur nouveau défi est d'offrir une évolution de carrière suffisamment intéressante pour garder ces nouvelles recrues et leur famille le plus longtemps possible.