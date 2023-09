Comment la SNCF prolonge la vie de ses trains

La plupart de ces passagers ne le savent pas, mais leur TGV du jour a déjà presque 30 ans. Il aurait dû partir à la casse dans quelques années, mais la SNCF va finalement prolonger sa durée de vie. Dans un technicentre à Lille (Nord), plus d’une centaine des TGV les plus anciens vont entièrement être vidés, désossés, puis remontés. Si les sièges et la moquette sont neufs, la plupart des 85 000 pièces de chaque TGV sont vérifiées et réutilisées. On y inspecte aussi la structure. Sécurité oblige, une attention particulière est portée sur le châssis. Pour en être certain, ce sera trois mois de travail minimum par train. L’objectif est de faire rouler ces rames deux à dix ans supplémentaires. Pourquoi un tel chantier maintenant ? Il y a de plus en plus de passagers et de rames en circulation de moins en moins nombreuses. On dénombre 363 TGV cette année, contre 410 il y a cinq ans. Des trains flambant neufs ont bien été commandés, les TGV M, mais ils n’arriveront pas tout de suite. Il y en aura douze par an à partir de 2025. La seule solution est donc de garder et de relooker les rames existantes. TF1 | Reportage V. Dépret, C. Jouanneau