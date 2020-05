Comment la ville de Fréjus organise-t-elle le déconfinement ?

À l'approche du déconfinement, David Rachline, maire de Fréjus, parle d'un manque de directive et de soutien de la part de l'État. Le marché de la ville est encore fermé, mais il réfléchit déjà à une réouverture progressive. Quant aux écoles, elles resteront fermées jusqu'à la fin de l'année scolaire afin d'éviter une deuxième vague de contamination. En effet, cela compromettrait durablement l'économie locale, notamment le tourisme.