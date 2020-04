Comment la ville de Rennes compte s'organiser pour le déconfinement ?

Depuis le début de l'épidémie, "les maires sont aux fronts et utilisent tous les leviers", précise Nathalie Appéré, maire de Rennes (Ille-et-Vilaine). "Le gouvernement reconnaît cette implication du local", ajoute-t-elle. Au vu du 11 mai, la ville attend toutes les garanties pour rouvrir les écoles dans de bonnes conditions sanitaires. Et bien que ses habitants bénéficient de masque de fabrication locale, la maire a prévu un ajustement dans les transports pour respecter la distanciation sociale.