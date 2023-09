Comment la visite du pape à Marseille se prépare-t-elle ?

Pour commencer, le maire de Marseille, Benoît Payan, va d’abord accueillir le pape à l’aéroport. Ils iront ensuite à Notre-Dame de la Garde. La messe aura lieu samedi au stade Vélodrome. Benoît Payan explique le discours à adopter avec le pape. Quand on s’adresse au pape, on dit "Votre Sainteté", et quand on parle de lui, on dit "Sa Sainteté". Ce sont les usages du Vatican et de l’Église catholique. Il y a un énorme enjeu de sécurité autour de cette visite. Près de 5 000 policiers et 1 000 agents privés sont mobilisés. Les plaques d’égouts seront scellées sur le parcours en papamobile. C’est un défi gigantesque. "Marseille va être le centre du monde, le centre de la planète. C’est évidemment le plus grand défi qu’on ait eu à gérer", confie Benoît Payan. Samedi, à Marseille, on sera 1 150 0000. C’est la première fois dans l’histoire de cette ville qu’il y a autant d’âmes humaines au même endroit. La dernière fois, c’était en 1933. C’est un événement considérable pour lequel la commune travaille beaucoup, et pour lequel elle s’est bien préparée. Il dépasse de très loin les croyants, l’Église catholique. C’est un message universel que le pape vient délivrer à Marseille.