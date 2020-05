Comment l'Allemagne organise-t-elle son déconfinement ?

Depuis ce lundi, les musées, les zoos, les commerces et les lieux de culte ont pu ouvrir. Les Allemands semblent vivre sereinement cette deuxième étape de leur déconfinement. Cet assouplissement est toutefois accompagné de mesures d'hygiène strictes et de l'obligation de porter un masque, surtout dans les transports publics. Pour l'heure, les grandes manifestations culturelles et sportives sont interdites. Angela Merkel veut rester vigilante sur les effets de ce déconfinement.