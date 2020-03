Comment l'approvisionnement s'organise-t-il dans les magasins en Italie malgré le confinement ?

Depuis son confinement, la vie en Italie tourne au ralenti. À Milan, une des zones les plus concernées, la situation incite les habitants à faire des réserves. Pour gérer leurs allées et venues, des règles ont été mises en place : une seule personne par famille autorisée à faire les courses, une distance de deux mètres entre les clients et port de masque obligatoire à l'intérieur des magasins. Des précautions qui ne sont pas toujours respectées par tous.