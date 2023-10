Comment l'Assurance maladie traque les fraudes

Dans le service anti-fraude de l'Assurance maladie de Bobigny (Seine-Saint-Denis), les agents multiplient les contrôles. Pour cette assurée contactée, une demande de remboursement de 1 600 euros vient d'arriver pour des prothèses auditives. Mais surprise, l'assurée n'en a pas commandé. Manifestement, le vendeur de prothèses, qui l'a démarché illégalement par téléphone, a aussi fait une fausse facture. Elle sera rejetée. Rajouter au dossier de remboursement une fausse ordonnance, c'est ce qui est arrivé à Michelle. Elle pensait avoir pris rendez-vous chez un ORL. Elle s'apercevra plus tard que l'ordonnance provient d'un médecin de Valenciennes (Nord), à 200 kilomètres de chez elle. Michelle a rendu ses appareils et prévenu l'Assurance maladie. Depuis l'entrée en vigueur du remboursement à 100% de certaines prothèses, il y a deux ans et demi, ce type de fraude s'est multiplié. Luis Godinho, audioprothésiste, rappelle les règles, il faut bien sûr une ordonnance d'un médecin. Pour enrailler ce phénomène, le syndicat des audioprothésistes prônent la création d'un ordre professionnel, comme il en existe pour les infirmiers ou les kinés. TF1 | Reportage C. Bayle, J. Clouzeau