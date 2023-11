Comment le Beaujolais nouveau a pris de la bouteille

Il est minuit à Beaujeu (Rhône), la capitale historique du Beaujolais. Le premier tonneau est mis en perce, et 8 000 personnes se pressent pour goûter le primeur 2023. Cette année, toute une filière a de vraies raisons de se réjouir. Le Beaujolais nouveau est en train de reconquérir ses lettres de noblesse. Près de la moitié du vignoble a été arrachée, pour ne conserver que le plus qualitatif. Surtout, plus question d'uniformiser ce produit. A l'image d'Anaïs, 28 ans, une nouvelle génération de vignerons apporte de la diversité, notamment dans la culture de la vigne. La vinification aussi a évolué. Fini l'utilisation des levures au goût de banane. Les vignerons remettent en valeur le gamay, le cépage du Beaujolais. Ce jeudi matin, chez tous les cavistes de Lyon, c'était l'effervescence. En quelques jours, plus de seize millions de bouteilles vont être vendues dans le monde entier. Mais si certains parlent désormais de Beaujolais renouveau, cela se ressent également dans les prix. Dans les bars à vins, les plus impatients se retrouvent pour goûter le nouveau millésime. Le Beaujolais nouveau est redevenu tendance dans toutes les tranches d'âge. Un vin simple, sans aucune complexité aromatique, mais qu'il faut bien sûr consommer avec modération. TF1 | Reportage C. Buisine, B. Gereys