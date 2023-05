Comment le Bison fait-il pour être aussi futé ?

Partir en congé, oui, mais à quel prix ? Vous étiez des dizaines de milliers le dimanche de l’Ascension à attendre des heures dans plus de 900 kilomètres de bouchons. Bison Futé l'avait prédit, mais le suivez-vous ? Fabrice Vella est le monsieur prévision de Bison futé. Comment fait-il pour prévoir ? "On regarde les débits sur les dix dernières années. À partir de ces données-là, on essaye de faire des projections pour l'année à laquelle on calcule les prévisions", rapporte Fabrice. Bison Futé a été créé en 1976. C'est en regardant les données du passé qu'il peut déjà dire que le samedi 15 juillet sera rouge et le samedi 5 août, noir. Actuellement, radio, applications sur téléphone et d'autres sources de prévisions ont vu le jour. Nous sommes allés dans la tour de contrôle de Saint-Arnoult, à 80 kilomètres d’Orléans. Là, les responsables ont leurs propres données. Pour eux, d'autres week-ends vont poser problème cet été. En attendant la rentrée scolaire, le lundi 4 septembre, vous devriez vous renseigner pour éviter, durant l'été, des bouchons à n'en plus finir. TF1 | Reportage J. Chubilleau, P. Rousset