Comment le canal du Midi s'adapte au manque d'eau

Devant les bateaux en pleine navigation, la vie sur le canal semble avoir repris son cours. Pourtant, la question commence sérieusement à se poser : et si demain il n'y avait plus suffisamment d'eau pour louer un bateau ici ? Bruno Defert, loueur, vient de reprendre son activité sur le canal. Il n'a pas d'inquiétude en ce début de saison. C'est la fin de l'été qui pourrait poser problème. Des lacs au niveau d'eau plus faible qui font office de réservoir pour le canal, comme celui de Saint-Ferréol dans le Sud de la Haute-Garonne. Conséquences des sécheresses de l'été et de l'hiver dernier, le lac est aujourd’hui rempli à 78% contre 90% habituellement à cette période. Une situation inédite qui a poussé le gestionnaire du canal du Midi à en limiter l'écoulement de l'eau. Autres mesures mises en place cette année : la navigation a été retardée. Et pour limiter la perte d'eau à chaque ouverture d'écluse, plus de passage de bateau seul. Les plaisanciers doivent passer en groupe. En revanche, aucune obligation pour l'instant du côté des agriculteurs qui puisent l'eau dans le canal. TF1 | Reportage S. Petit, P. Mislanghe, J.M. Lucas