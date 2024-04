Comment le fisc repère les piscines non déclarées

Toujours en construction, cette piscine sera prête à temps, juste avant l'été. Son propriétaire est pour l'instant en règle, mais il hésite encore à la déclarer. Depuis deux ans, les impôts ont perfectionné leurs outils. Pour repérer les mauvais payeurs, ils s'appuient désormais sur l'intelligence artificielle. En Dordogne, 1 500 propriétaires ont été épinglés cette année. C'est un manque à gagner pour l’État, certes, mais surtout pour les collectivités locales. La taxe foncière alimente principalement leur budget. Pour chaque bassin non déclaré, c'est une perte non négligeable. Vous devez déclarer votre piscine dans les 90 jours après l'achèvement des travaux. Il y a quelques exceptions. Certains bassins ne sont pas soumis à l'impôt. "Les piscines non-imposables sont les piscines de moins de dix mètres carrés, et les piscines hors-sol qui restent trois mois maximum", nous explique-t-on. Si vous n'avez pas déclaré votre piscine, vous ne risquez pas d'amende, mais une simple régularisation de votre taxe foncière. TF1 | Reportage T. Vartanian, B. Garguy-Chartier, N. Forestier