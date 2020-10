Comment le monde de l'agriculture réagit-il à l'annulation de son Salon ?

Les organisateurs ont officiellement annoncé mardi soir l'annulation du Salon de l'Agriculture. En effet, le contexte sanitaire ne permet pas la tenue de cet événement dans sa forme habituelle. Une première depuis la Seconde Guerre mondiale. En Gironde, la nouvelle est reçue comme une déception d'autant plus que cela représente un manque à gagner conséquent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.