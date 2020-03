Comment le monde réagit-il au coronavirus ?

Jusqu'à ce vendredi, on compte 3 346 décès liés au coronavirus partout dans le monde. Des frontières ont été fermées, les conséquences économiques sont désastreuses et des centaines de milliers de personnes ont arrêté de voyager. Avec onze morts à Seattle, les grandes entreprises comme Amazon, Microsoft ou Google ont opté pour le télétravail. Comment les différents pays réagissent-ils face au virus ?