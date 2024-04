Comment le parfum est né dans une pharmacie

Le parfum a vu le jour dans une pharmacie, bien loin de ce qui se fait aujourd'hui. C'est à Montpellier (Hérault), au XIVe siècle, qu'un médecin apporte une technique révolutionnaire. Dans ce quartier, des parfumeurs ont élaboré pendant cinq siècles les produits de beauté les plus tendances. Les fleurs de romarin étaient la base du premier parfum, étonnamment connues pour ses vertus. À l'origine, l'eau de la reine de la Hongrie était avant tout un remède. Des secrets de fabrication se cachent dans ce droguier de la faculté de pharmacie, collection unique de 15 000 plantes. La tradition perdure à Montpellier. À l'université, des cursus forment toujours les futurs nez. Elles pensent enfin avoir trouvé la version définitive de cet autre parfum qui doit évoquer le patrimoine botanique de la région. Un an qu'elles renouvellent ces séances. Entre la pesée et l'olfaction directe, il y a une modification du parfum. Maintenant, vous êtes au parfum. Montpellier a bien été la capitale historique de la parfumerie. TF1 | Reportage A. Erhel, E. Alonso, M. Monteil