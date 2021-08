Comment le retour des talibans change-t-il la vie des habitants en Afghanistan ?

Il y a une semaine que les talibans ont pris le pouvoir et qu'ils se sont installés à Kaboul, le 15 août. Depuis, la vie des habitants a changé. Les hommes, par exemple, se sont mis à reporter l'habit traditionnel afghan, avec la longue tunique. Et les femmes, elles, se sont mises à reporter la burqa. Il y a une semaine encore, elles se promenaient en jean et en T-shirt, mais maintenant, c'est fini. On croise peu de femmes dans la rue. Celles-ci préfèrent rester chez elles dans leurs maisons, car elles ont un peu peur de ce qui pourrait se passer. D'ailleurs, on comprend tout à fait ce sentiment d'inquiétude que l'on perçoit énormément dans les rues de Kaboul. Tout le monde a en tête ces années de terreur, entre 1996 et 2001, quand les talibans étaient au pouvoir.