Comment le stéthoscope est né dans un jardin d’enfants

Son contact froid sur la peau ne vous est pas inconnu. Cet objet emblématique des médecins a été inventé à Quimper (Finistère) par un Breton, il y a un peu plus de 200 ans. Tout démarre avec un objet en bois. Il s'agit du tout premier stéthoscope de l'histoire. Il est en bois et il est conservé précieusement au musée des Beaux-Arts de Quimper. Selon Guillaume Ambroise, responsable au musée, "C'est le prototype numéro un conçu au début du XIXe siècle par René Théophile Laënnec". Ce prototype du docteur Laënnec est percé de bout en bout, et se divise pour être facilement transportable. Son embout permet une écoute précise du cœur. L'inventeur de cet objet, René Laënnec, est né à Quimper en 1781. Le plus célèbre des Quimpérois deviendra médecin à Nantes (Loire-Atlantique), puis à Paris. Son invention, il ne la fera pas breveter. Elle se diffusera partout dans le monde et permettra à un grand bond de la médecine du XIXe siècle, jusqu'à aujourd'hui. TF1 | Reportage M. Pirckher, T. Lagoutte, A. Janssens