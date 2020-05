Comment les artistes ont-ils vécu le confinement ?

Comme pour beaucoup, les artistes et certains animateurs télé sont restés enfermés chez eux durant les deux mois de confinement. Huit semaines d'inactivité qui les ont angoissé, surtout d'un point de vue sanitaire. Pour garder le lien avec leurs fans, tous ont tenu des rendez-vous réguliers sur les réseaux sociaux. Le déconfinement est de ce fait accueilli à bras ouverts, même si professionnellement, il n'est pas encore d'actualité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.