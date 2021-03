Comment les Belges vivent-ils leur reconfinement strict ?

A Mouscron, nous avons croisé un père de famille avec son fils Raphaël, six ans. Son école va fermer dès ce soir jusqu'au 19 avril prochain. Il faudra donc s'organiser en urgence. "Je vais devoir me mettre en congé partiel vu qu'on n'a pas d'autres choix", a-t-il confié. A l'exception des écoles maternelles, tous les établissements scolaires vont fermer en Belgique. Une première depuis le printemps dernier. C'est l'une des nouvelles restrictions mises en place par le pays. Ce dernier fait face à une troisième vague et elle est violente. On a pu recenser plus de 40% de contaminations en une semaine. "On a l'impression d'être tout le temps puni, ça ne va pas s'arrêter", lance une habitante. Pendant un mois, les commerces non essentiels seront accessibles uniquement sur rendez-vous. Par contre, les commerces de contact, comme les tatoueurs ou encore les coiffeurs, seront totalement fermés. Néanmoins, après un démarrage chaotique, la campagne de vaccination s'accélère dans le pays. La Belgique vient de passer la barre symbolique des un million de personnes ayant reçu leur première dose, soit 11% de la population du royaume.