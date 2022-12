Comment les Bleus ont fêté leur victoire

Invitons-nous un instant dans le vestiaire des Bleus. Voici la preuve qu'il n'y a pas que sur le terrain qu'ils sont bons. Un sens de la fête qui semble avoir contaminé tout le monde. À Doha, les nuits sont douces, et même une qualification pour les quarts de finale autorise toutes les danses. Peu importe vos accessoires, votre âge, pour l'instant, tout tourne bien rond. "La France, elle a gagné. C'était tout ce que je voulais", confie un enfant. Invités par la Fédération française pour cette rencontre, les proches des joueurs pressent le pas avec une petite idée derrière la tête, réserver aux Bleus un comité d'accueil digne de leur exploit. Les voilà de retour dans leur camp de base, avec la satisfaction du devoir accompli, mais le sentiment d'une mission pas encore terminée. "Les familles en plus elles sont là, bonne ambiance. On espère gagner les quarts de finale encore une fois", lance Ousmane Dembélé, attaquant des Bleus. En attendant, ce lundi, ils n'ont pour seul programme que de profiter. TF1 | Reportage S. Rang des Adrets, A. Barrier