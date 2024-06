Comment les candidats veulent augmenter vos revenus

Pour alourdir votre porte-monnaie, tous les partis ont leur proposition. Le Nouveau Front populaire mise sur une revalorisation du Smic, à 1 600 euros net par mois. Dans cette entreprise de métallurgie, les employés sont déjà au-dessus du salaire minimum. Mais cette mesure interpelle la directrice des ressources humaines. Outre cette proposition sur le Smic, le camp de la gauche prévoit aussi d'indexer les salaires sur l'inflation. Le Rassemblement National, lui, promet d'inciter les patrons à augmenter de 10%, leurs salariés gagnant jusqu'à trois fois du Smic. Le camp présidentiel veut revisiter la prime de partage de la valeur, surnommée "prime Macron". Jusqu'à 10 000 euros par an défiscalisés, au lieu de 3 000 aujourd'hui, un coup de pouce optionnel au bon vouloir des patrons. Mais une augmentation des salaires généralisée n'est pas sans conséquence. Le Nouveau Front populaire propose également de rétablir l'impôt sur la fortune et de l'augmenter. D'après le parti, cela pourrait rapporter dix milliards d'euros à l'État. TF1 | Reportage E. Payro, C. Emeriau, V. Dietsch