Comment les centres commerciaux préparent-ils la réouverture ?

Ce lundi matin, tout le monde s'active à "Westfield Euralille", le plus grand centre commercial de Lille (Nord). À deux jours de la réouverture, une boutique a passé l'aspirateur. Un peu plus loin, un autre commerçant a chassé la poussière. Jérémy Desprets, le directeur du centre commercial, a également été mobilisé. L'établissement a investi des centaines de barrières supplémentaires à l'extérieur, mais aussi ses nouveaux capteurs de CO2. Autre nouveauté, il sera désormais interdit de manger et de boire à l'intérieur du centre. Mais pour ne pas pénaliser les restaurateurs, on a imaginé une solution. L'établissement va ainsi mettre en place deux terrasses de 30 mètres carrés pour permettre aux clients des restaurants de manger en extérieur. Avec quelques affichages encore à poser, le centre sera fin prêt pour la réouverture. Il reste à savoir si les clients seront au rendez-vous le jour J.