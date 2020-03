Comment les Corses vivent-ils le confinement ?

En Corse, l'entraide qui réchauffe le cœur fait oublier quelques instants le confinement. Les beaux paysages et leur cadre aux allures printanières aident également les insulaires à faire face à la situation. Dans certains villages, les habitants conversent aux fenêtres ou depuis leurs balcons. Malgré le confinement, la tendresse et le sourire illuminent toujours les visages. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.