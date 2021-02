Comment les Courchinoux sont-ils passés de forains à vendeurs de pizzas ?

Les manèges sont silencieux, à l'arrêt, comme si le temps s'était arrêté. Depuis septembre dernier, il n'y a plus aucune fête foraine. A part dans le hangar de la famille Courchinoux, les manèges prennent la poussière. Sur un quota annuel de 37 week-ends, la famille n'en a fait que sept en 2020, et 2021 reste incertain. Elle attend avec impatience de pouvoir repartir sur les routes. Les aides de l'Etat permettent tout juste de couvrir les charges fixes, mais pas de remplir le frigo. Il fallait donc trouver une idée. Sur le terrain familial, Guillaume a aménagé un kiosque à pizza avec son frère Julien. Une conversion à base de matériels d'occasion et de système D. Le savoir-faire qui va avec, c'est Marina, la femme de Julien qui l'a apporté. Jeune, elle travaillait dans une pizzeria. Les pizzas sont faites maison, en privilégiant les produits locaux. De quoi séduire les habitants du village qui, petit à petit, découvrent la nouvelle adresse. Après le couvre-feu, Guillaume change encore de métier. Avec sa voiture personnelle, il arpente le village et ses environs pour la livraison. Les encouragements réchauffent le cœur d'une famille qui a su se retrousser les manches pour continuer à avancer malgré la crise.