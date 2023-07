Comment les douanes traquent le tabac de contrebande

Une fois par semaine, ces douaniers, qui doivent rester anonymes, tentent de repérer des colis suspects à la recherche de tabac. Chaque jour, 180 000 colis passent ici. Tous ne sont pas contrôlés, les douaniers ont leurs techniques de ciblage. Parmi ces techniques, il y a le conditionnement du paquet, mais aussi la provenance. Une attention particulière est apportée à ceux qui viennent de départements proches de la Belgique et du Luxembourg. Dans ces pays, le tabac est moins cher. Tout le tabac est saisi et il est ensuite détruit. Dans la plupart des cas, le destinataire devra payer une amende puisqu'il est interdit de se faire livrer du tabac par colis postal. Le gouvernement veut encore accélérer avec des moyens supplémentaires comme les chiens renifleurs. Pour saisir de grosses quantités, ils mènent aussi des opérations d'envergure. Ces camions français et étrangers ont été interpellés directement sur la voie rapide. Ce jour-là, aucune saisie, l'opération sera renouvelée cette année. TF1 | Reportage P. Dumortier, R. Hellec, C, Jouanneau