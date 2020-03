Comment les Ehpad essaient de mettre en place les procurations pour les municipales

Les municipales sont toujours maintenues pour dimanche prochain. Malgré la menace de l'épidémie, les personnes âgées pourront quand même y participer grâce à des mesures annoncées par le ministre de l'Intérieur lundi. À l'occasion de ces élections, les directeurs des maisons de retraite seront habilités à recueillir les procurations des résidents. Pour être validées et envoyées dans les mairies, celles-ci devront être remises au tribunal judiciaire, à la gendarmerie ou dans un commissariat. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.