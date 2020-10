Comment les Ehpad vont-ils s'organiser pour continuer à recevoir les familles ?

Dans un Ehpad de Roubaix (Nord), les résidents ont le sourire. Jacqueline appelle sa fille pour partager la bonne nouvelle. Les visites des familles seront bien maintenues contrairement au premier confinement, où elles étaient interdites. Petite incertitude par ailleurs pour Léon. Ces enfants vivent en Loire-Atlantique et à Paris, et il ne sait pas encore si ces derniers vont pouvoir venir le voir. Si le gouvernement a décidé de laisser les Ehpad ouverts pendant ce reconfinement, c'est parce qu'il veut éviter l'isolement des personnes âgées. Toutefois, chaque famille devra respecter un protocole sanitaire stricte lors des visites. Depuis le passage du département du Nord en alerte maximale, les mesures sanitaires sont déjà très exigeantes dans un autre Ehpad de Roncq : prise de température, registre des visites et blouse obligatoire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/10/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.