Comment les hypermarchés gèrent les stocks ?

Depuis les annonces de confinement, les échanges entre les camions fournisseurs et ceux des supermarchés sont deux fois plus intenses. En effet, les consommateurs ont pris d'assaut les magasins. De ce fait, les rayons se vident plus vite. Les plateformes logistiques sont alors mises à rude épreuve pour approvisionner les supermarchés. Comment se passe la gestion des stocks ?