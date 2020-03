Comment les maisons de retraite gèrent-elles la crise sanitaire ?

Depuis une semaine, aucune visite n'est autorisée dans les maisons de retraite. À Colmar (Haut-Rhin), les résidents prennent leur mal en patience. Certains trouvent une échappatoire à ce confinement dans la musique tandis que d'autres multiplient les appels pour rassurer leurs proches. Pour cette population particulièrement sensible, le respect des règles de précaution est de mise pour se protéger. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.