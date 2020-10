Comment les passionnés perpétuent-ils l'âme des barquettes et des pointus ?

Sur le port de la Ciotat ou de Sanary, les pointus attirent un bon nombre de personnes, où la fascination pour la barquette dépasse le simple fait de l'admirer. Ce bateau de tradition en bois a été utilisé par les pêcheurs au début du XIXème siècle. Barquettes ou pointus, de nombreux passionnés ont décidé de les mettre en valeur et de les préserver. Mais en amont, il y a souvent un lourd travail de restauration pouvant durer des années.