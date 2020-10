Comment les petites entreprises feront-elles face au reconfinement ?

Dans quelques heures, Paula Dubois devra fermer sa cordonnerie pendant au moins un mois . Pourtant, elle doit payer son loyer même sans rentrée d'argent. Heureusement pour elle, son bailleur pourrait bénéficier d'un crédit d'impôt s'il baisse son loyer de 30%. Dans la même rue, la chocolaterie de Véronique Lejard va pouvoir rester ouverte pendant le reconfinement. Mais ses ventes vont certainement baisser et elle envisage donc de mettre son unique employé au chômage partiel qui sera remboursé à 85% par l'État. Christophe Hoellard, un carrossier brestois, peut également continuer à travailler mais il est très inquiet. En effet, son carnet de commandes pour les prochaines semaines est presque vide. Il peut bénéficier d'un report des charges, mais sans doute pas d'une annulation. Il garde cependant l'espoir, car d'autres mesures destinées aux entreprises pourraient être annoncées ce jeudi après-midi.