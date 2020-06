Comment les policiers ont-ils réagi aux annonces de Christophe Castaner ?

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a annoncé de nouvelles règles régissant les policiers, notamment la suspension en cas de soupçon de racisme. Des mesures qui sont dénoncées par ces derniers. Les policiers se sentent lâchés en rase campagne par leur propre chef et jetés en pâture face à la vindicte populaire. Bien qu'ils reconnaissent que certains agents sont racistes ou violents, ils soulignent tout de même que 99% des arrestations se déroulent sans le moindre incident. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.