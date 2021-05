Comment les réseaux sociaux fêtent le déconfinement

Des internautes ivres de joie.. libérés comme délivrés. Tellement heureux qu'il fallait absolument le partager sur les réseaux sociaux. Chacun y va de sa tasse, fier de son petit serré sur le port de Toulon, sous les bâches lilloises ou à Marseille. Le plaisir de retrouver nos rituels : "ne serait-ce que de dire - est-ce que je peux avoir un café avec un verre d'eau s'il vous plaît ? - cette phrase est magique". Ce mercredi matin, un peu partout, c'était café givré. Certains en perdent même la notion du temps. Ils festoient dès 10h50 ou font la queue devant les salles de cinéma à l'aube. L’allégresse, quel que soit le métier. De ces bijoutières de Marignane aux employés de cette enseigne de sport à Laval et de ce grand magasin parisien... à chaque fois, les clients y sont applaudis. À quelques rues, pour marquer le coup, trois restaurants se sont fait livrer leurs poissons en calèche. Et enfin, c'est une tradition. Ce groupe d'Aix-en-Provence a, lui aussi, fêté la réouverture comme il l'avait déjà fait il y a un an.