Comment les stations de ski se préparent malgré tout à la réouverture ?

À la Colmiane (Alpes du Sud), tous se tiennent prêts en espérant que la station va ouvrir. Ici, les commerçants commencent à se mettre en place avec la réception du matériel et la révision des skis. Dans son magasin, Yves Franco se prépare malgré les incertitudes. Dans une petite station de la vallée de la Vésubie, la tempête Alex a provoqué de gros dégâts. D'importants travaux ont été nécessaires pour remettre en état le domaine skiable. La station de la Colmiane, c'est 200 emplois directs, essentiellement des saisonniers. C'est notamment le cas de Jérémy Giordan, qui habite le village de Valdeblore. Quant à Delphine Tieran, elle ne renonce pas à son projet et a repris la gérance d'un restaurant malgré les intempéries et la crise sanitaire. À l'école de ski, le téléphone commence à sonner. De quoi donner du baume au cœur pour son directeur. À la Colmiane, on attend maintenant l'arrivée de la neige et des bonnes nouvelles du gouvernement, qui doit annoncer d'ici dix jours si les stations de ski peuvent ouvrir cet hiver.