Comment les trains évitent sangliers et chevreuils

A l'approche d'un train, un son insupportable enregistré lors d'une battue sort de ces hauts-parleurs. Voici la nouvelle arme de la SNCF pour dissuader les animaux de franchir les voies. Près des bois, en plaine, sangliers et biches se retrouvent régulièrement sur les lignes ferroviaires. Résultat : 1 900 collisions entre trains et animaux ont lieu chaque année dans l'Hexagone. Cela équivaut à 792 heures de retard cumulées. Cet effaroucheur sonore est le premier dans le pays. Quelque cinq mégaphones protègent la voie sur trois kilomètres. On ne pourra pas installer le dispositif en centre-ville, car le son pourrait déranger les riverains. Dans les rames, il est impossible de s'en rendre compte. Une liaison TER passe près de l'appareil et pourtant, peu de voyageurs en avaient entendu parler. Réduire le risque, c'est aussi éviter des traumatismes pour les conducteurs. Jean-Baptiste conduit des trains depuis seize ans, il a déjà percuté des animaux sur les voies. La présence de l'effaroucheur le rassure. Les dégâts en cas de collision sont importants. Beaucoup d'espoir repose sur les effaroucheurs pour l'instant efficaces. Aucune collision avec des animaux n'a eu lieu depuis le début de l'expérimentation. TF1 | Reportage I. Blonz, T. Gathy