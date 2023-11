Comment les villages font revenir les médecins

Leur arrivée était inespérée. Hugo Cordier et Maxence Lefebvre, tout juste sortis d'école, sont les nouveaux médecins généralistes d'Acheux-en-Amiénois (Somme), petite commune de la Somme. Un soulagement pour les 600 habitants sans suivi médical depuis le départ des anciens médecins il y a trois mois. Ils sont tout juste arrivés, et déjà, les rendez-vous s'enchaînent. Véronique habite un village voisin, à 20 minutes de route. Cela fait des mois qu'elle cherche un médecin traitant. "C'est très très compliqué maintenant pour se faire soigner. On a fait les alentours (...) pour trouver un médecin, mais plus personne ne prend de nouveaux patients", explique-t-elle. Les deux premières années, la mairie, propriétaire de la maison de santé, offre le loyer aux deux médecins. Un geste pour les convaincre de s'installer durablement. Et le retour de généralistes facilite aussi le travail des autres professionnels de santé, comme Jocelyne Baudet, infirmière ici depuis 28 ans. Les rendez-vous se prennent en ligne entre huit heures et 20 heures. Le défi désormais, apprendre à connaître chaque patient. TF1 | Reportage M. Debut, T. Joire