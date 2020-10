Comment l’islamisme gagne-t-il du terrain dans le pays ?

Des pressions pour exiger des menus sans porc à la cantine, imposer le burkini, refuser qu'une femme se fasse soigner par un homme... Pour Josepha Laroche, spécialiste de l'islamisme, ces revendications relèvent toutes d'une même stratégie politique bien rodée. La méthode est toujours la même : provocation, victimisation et mobilisation. Ces trois moments bien précis sont orchestrés sur les réseaux sociaux et relayés par les médias. C'était notamment le cas de la manifestation organisée dans les rues de Paris il y a un an. Le CCIF, une association qui s'est faite connaître en recensant les actes islamophobes, en était à l'origine. Le ministre de l'Intérieur souhaite sa dissolution. Il la soupçonne, avec preuve à l'appui dit-il, d'avoir participé à la campagne contre Samuel Paty et d'être proche des Frères musulmans. Pour Patrick Karam, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, il est urgent d'aider les musulmans républicains dans leur lutte d'influence face aux radicaux.